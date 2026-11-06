Kuyumculardan hırsızlık yaptıkları belirtilen 3 firari Sancaktepe'de yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul'da kuyumculardan hırsızlık yaptıkları belirtilen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan anne, kız ve torun, Sancaktepe'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalananlardan Z.Ö.'nün 2013 yılından bu yana arandığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yıllardır firari olan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Emniyetten edinilen bilgiye göre, müşteri gibi girdikleri kuyumcularda el çabukluğu ve dikkat dağıtma yöntemleriyle ziynet eşyası ve nakit para çalan kişilerin, sık sık adres değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi. Son olarak bir emlakçı aracılığıyla kiraladıkları adreste yeni bir hırsızlık planı yaptıkları tespit edildi.

2013 yılından bu yana aranıyordu

Sancaktepe'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 2013'ten beri aranan Z.Ö., 6 ay 1 gün hapis cezasıyla 2015'ten beri aranan kızı D.Ö. ve 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla 2023'ten beri aranan torunu S.S.D. yakalandı.

Polis, Z.Ö.'nün grubun liderliğini yaptığını, kızı D.Ö.'nün hırsızlık eylemlerinde görev aldığını, torunu S.S.D.'nin ise gözcülük yaptığını belirledi.

Z.Ö. ve D.Ö.'nün yakalanmamak için yıllarca yeni kimlik kartı çıkarmadıkları ve sürekli adres değiştirdikleri tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen 3 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı