Eşine sürpriz bahanesiyle girdiği kuyumcudan pırlanta çalan şahıs yakalandı

Konya'da kuyumcuya 'eşime yüzük bakacağım' bahanesiyle girip pırlanta çalan şahıs, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. 'Eşime küçük bir sürprizdi' diyerek kendini savunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Eyüpsultan Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcuya gelen yüzü maskeli bir şahıs, 'eşime yüzük bakacağım' bahanesiyle yüzük çeşitlerini incelemeye başladı. Bu sırada kuyumcunun boşluğundan faydalanan şüpheli, yüzüğü alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Polis ekipleri yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde şahsın 25 yaşındaki Ramazan Y. olduğunu belirledi. Güvenlik kamarası görüntülerinde ise, şahsın kuyumcudan yüzükleri istedikten sonra bir süre inceliyor gibi davranarak ardından yüzüğü alarak olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki ilk işlemlerinde, "Eşime küçük bir sürprizdi ama yakalandım" dediği öğrenildi. Buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
