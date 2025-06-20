Kuyucak Köyü'nde Elektrik Hattından Yangın Çıktı

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Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kuyucak Köyü'nde, elektrik hattındaki arıza sonucu çıkan yangın köylülerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yaklaşık 2 bin metrekarelik tarım alanı zarar gördü.

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kuyucak Köyü'nde elektrik hattından çıkan yangın köylülerin ve muhtarın müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Kuyucak köyü Geçerönü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek gerilim hattındaki porselen izolatörün parçalanması sonucu kopan elektrik kablosu buğday tarlasına düştü. Kısa sürede başlayan yangına, köy halkı ve muhtar Salim Aydın, itfaiye ve su tankeri ile hızlıca müdahale etti. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaklaşık 2 bin metrekarelik ekili alan zarar görürken, hattaki arıza nedeniyle Yalvaç genelinde yaklaşık 40 dakikalık elektrik kesintisi yaşandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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