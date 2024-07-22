"Kuyu-10" operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

-Suç örgütüne darbe, Elebaşıları dahil 6 tutuklama

KARABÜK - Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen "Kuyu-10" operasyonları çerçevesinde yakalanan 10 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Karabük merkezli İstanbul ve Ankara'da "Kuyu-10" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu ile elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 210 senet, 4 adet pos cihazı ve doküman ele geçirildiği operasyonlarda aralarında elebaşlarının da bulunduğu 1'i tutuklu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 12 araç, şahıs ve şirket hesaplarına da el konuldu. Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, tehdit, uyuşturucu madde ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y., İ.Y., V. Y., Y. G., E. M., D. T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.