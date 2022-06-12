Kuvvetli yağmur kazaya neden oldu; 3 yaralı - Haberler

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Kuvvetli yağmur kazaya neden oldu; 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kuvvetli yağmur kazaya neden oldu; 3 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kuvvetli yağmur kazaya neden oldu.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kuvvetli yağmur kazaya neden oldu. 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu Sivas'ın Yıldızeli ilçesi geçişinde yaşandı. Ankara'dan Sivas istikametine gitmekte olan M.A. (22) yönetimindeki 66 SC 092 plakalı Tofaş marka otomobil, yağmurun etkisi ile kayıp yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ve araçta bulunan F.G. (25) ile H.A. (29) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sivas Ankara karayolu Yıldızeli Sivas 3. Sayfa Haberler

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