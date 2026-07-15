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Kuveyt ve Bahreyn'e yeni füze ve İHA saldırıları

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ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve deniz ablukasının ardından, Kuveyt ve Bahreyn yeni insansız hava aracı ve füze saldırılarına hedef oldu. Kuveyt hava savunma sistemlerini devreye sokarken, Bahreyn'de sirenler çaldı ve halk güvenli alanlara çağrıldı.

Kuveyt ve Bahreyn, yeni insansız hava aracı ve füze saldırılarına hedef olduklarını açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik devam eden saldırıları ve yeniden başlattığı deniz ablukasının ardından, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkeleri bir kez daha İran misillemelerine hedef oldu. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, yeni insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilerek, "Duyulacak patlama sesleri düşman unsurları önleme çabalarının sonucudur" denildi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı da yeni saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını açıkladı. Halka güvenli alanlara sığınma çağrısı yapılarak, resmi güvenlik talimatlarını takip etme uyarısında bulunuldu. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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