Kuveyt ve Bahreyn'e yeni füze ve İHA saldırıları

Kuveyt ve Bahreyn, yeni insansız hava aracı ve füze saldırılarına hedef olduklarını açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik devam eden saldırıları ve yeniden başlattığı deniz ablukasının ardından, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkeleri bir kez daha İran misillemelerine hedef oldu. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, yeni insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilerek, "Duyulacak patlama sesleri düşman unsurları önleme çabalarının sonucudur" denildi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı da yeni saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını açıkladı. Halka güvenli alanlara sığınma çağrısı yapılarak, resmi güvenlik talimatlarını takip etme uyarısında bulunuldu. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı