Kuveyt'ten halka sokağa çıkmamaları çağrısı
ABD'nin İran'a yönelik gece saatlerinde beklenen saldırısı nedeniyle Körfez ülkeleri alarm durumuna geçti. Kuveyt İçişleri Bakanlığı, gece saatlerinde beklenen saldırı nedeniyle halka, önlem amaçlı TSİ 00.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkmamaları çağrısında bulundu. - KUVEYT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı