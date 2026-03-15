Haberler

Kuveyt'te İtalyan askerlerinin bulunduğu üsse dron saldırısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt'teki Ali Al Salem Üssü'ne düzenlenen dron saldırısında, İtalyan Hava Görev Gücü'ne ait bir sığınak vuruldu. İtalya Genelkurmay Başkanı Portolano, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

İtalya Genelkurmay Başkanı General Luciano Portolano, Kuveyt'te İtalyan askerlerinin bulunduğu Ali Al Salem Üssü'ne dron saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Kuveyt'te İtalyan askerlerin bulunduğu üsse dron saldırısı düzenlendi. İtalya Genelkurmay Başkanı General Luciano Portolano, Kuveyt'te İtalyan ve ABD'li askerlerin bulunduğu Ali Al Salem Üssü'ne dron saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Portolano, saldırıda İtalyan Hava Görev Gücü'ne ait bir dronun bulunduğu sığınağın vurulduğunu ifade ederek, dronun imha olduğunu aktardı. Portolano, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Portolano, "Bölgedeki gelişen güvenlik durumuna yanıt olarak alınan önlemler kapsamında İtalyan Hava Kuvvetleri Görev Gücü son günlerde önleyici tedbir olarak azaltıldı. Üste kalan personel, hayati önem taşıyan faaliyetleri yürütmek üzere görevlendiriliyor" dedi. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

