Haberler

Kuveyt'te 2 içişleri bakanlığı personeli öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, İran'ın Körfez saldırıları sırasında iki görevli personelin görevlerini yerine getirirken öldüğünü açıkladı. Olay, bölgedeki gerginliğin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 görevli personelin "görevlerini yerine getirdikleri" sırada öldüğü bildirildi.

İran, ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerine saldırılar düzenliyor. İran ordusunun yoğun saldırılar düzenlediği Kuveyt'te iki bakanlık personeli hayatını kaybetti. Kuveyt İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 görevli personelin "görevlerini yerine getirdikleri" sırada öldüğü bildirildi. Açıklamada, "Binbaşı Abdullah Emad el-Şerah ve Yarbay Fahd Abdulaziz el-Mecmed, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Kara Sınır Güvenliği Genel Müdürlüğü personeli olarak görevlerini yerine getirirken hayatlarını kaybetmişlerdir. Yüce Allah'tan, onları geniş merhametiyle kuşatmasını, cennetinin enginliklerine yerleştirmesini ve yakınlarına sabır ve teselli vermesini diliyoruz" denildi. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmayacak

İran'ın yeni dini lideri seçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor

İsrail askerlerini bekliyorlar
5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü

5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü
Peş peşe zamlar isyan ettirdi: Kilosu 170 TL oldu

Peş peşe zamlar isyan ettirdi: Kilosu 170 TL oldu
Otobüste infial yaratan görüntü! Genç kadının tepkisi sert oldu

Otobüste infial yaratan görüntü! Herkes sustu, onun tepkisi sert oldu
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor

İsrail askerlerini bekliyorlar
Manisa'da korkutan deprem

Manisa'da korkutan deprem! İzmir'de de hissedildi
Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Müfettiş görevlendirildi

Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Harekete geçildi