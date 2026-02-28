Haberler

Kuveyt'te havalimanına yönelik İHA saldırısında bazı çalışanlar hafif yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen insansız hava aracı saldırısı sonucunda bazı çalışanlar hafif yaralandı ve tesisin yolcu terminalinde sınırlı maddi hasar meydana geldi. Yetkililer olay sonrası acil durum prosedürlerini devreye aldı.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu bazı çalışanların hafif yaralandığını ve tesiste sınırlı maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken Kuveytli yetkililer Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda İHA saldırısı yaşandığını aktardı. Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sözcüsü Abdullah Al-Rajhi, olay sonucu bazı çalışanların hafif yaralandığını ve yolcu terminalinde "sınırlı maddi hasar" meydana geldiğini açıkladı. Sözcü, yetkililerin derhal acil durum prosedürlerini devreye aldığını ve olayın kontrol altına alındığını, bölgede güvenliğinin sağlandığını bildirdi. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 85'e yükseldi

İsrail'in vurduğu kız ilkokulunda acı bilanço! Can kaybı yine arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ve İsrail'in saldırının ardından Tahran bu hale geldi

Saldırıların ardından şehir bu hale geldi
Netanyahu'nun saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! İstediği oldu

Beklediği haber geldi
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma

İncirlik Üssü'nden canlı yayın yapan ANKA haber ajansına soruşturma
Galatasaraylılar duymasın! Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken istatistik

Galatasaraylılar kızacak! Beşiktaş maçı sonrası ortaya çıktı
ABD ve İsrail'in saldırının ardından Tahran bu hale geldi

Saldırıların ardından şehir bu hale geldi
Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti

Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti
Başlarına geleceklerden habersiz ABD ve İsrail'in saldırılarını kutladılar

Başlarına geleceklerden habersiz ABD ve İsrail'in saldırılarını kutladılar