Kuveyt'te havalimanına yönelik İHA saldırısında bazı çalışanlar hafif yaralandı

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu bazı çalışanların hafif yaralandığını ve tesiste sınırlı maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken Kuveytli yetkililer Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda İHA saldırısı yaşandığını aktardı. Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sözcüsü Abdullah Al-Rajhi, olay sonucu bazı çalışanların hafif yaralandığını ve yolcu terminalinde "sınırlı maddi hasar" meydana geldiğini açıkladı. Sözcü, yetkililerin derhal acil durum prosedürlerini devreye aldığını ve olayın kontrol altına alındığını, bölgede güvenliğinin sağlandığını bildirdi. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı