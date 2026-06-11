Kuveyt'te İran saldırıları sonucu hasar meydana geldi

Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 48 saatte ülke hava sahasına 24 insansız hava aracı girdiğini, saldırılarda maddi hasar meydana geldiğini duyurdu.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Otaibi, İran'ın son 2 günde gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Al-Otaibi, son 48 saatte 24 insansız hava aracının Kuveyt hava sahasına girdiğini ifade etti. Saldırılarda can kaybı olmadığını belirten Al-Otaibi, maddi hasar meydana geldiğini belirtti. Al-Otaibi, "Silahlı kuvvetler, ulusal güvenliği artırmak ve vatandaşların güvenliğini korumak amacıyla hazırlık çerçevesinde görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğini teyit eder" dedi. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı