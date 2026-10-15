Haberler

Kütahya Tavşanlı'da motosiklet yayaya çarptı, sürücü ve yaya yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Tavşanlı'da motosiklet yayaya çarptı, sürücü ve yaya yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Durak Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde motosikletin yolun karşısına geçen yayaya çarpması sonucu sürücü ve yaya yaralandı. Yaralılar ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis tahkikat başlattı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen kazada motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Durak Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ç.S. idaresindeki 43 ADB 713 plakalı motosiklet, marketlerin bulunduğu bölgede yolun karşı tarafına geçmekte olan yaya C.E.'ye çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Ç.S. ile yaya C.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Berfu Yenenler’in evinin önü göle döndü: Bu dere bizim eve dolar mı?

Lüks evinin önü göle döndü! Takipçilerine sordu: Bizim eve dolar mı?

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi sel bilançosunu açıkladı: 272 kg yağış, 2727 kişi kurtarıldı, 2 can kaybı

Bakan Çiftçi İstanbul'daki son durumu paylaştı! Binlerce ihbar var
İstanbul'da yeni sel alarmı! 17 Ekim Cumartesi için korkutan uyarı

Radara yansıdı! Felaketin yaraları sarılmadan yenisi geliyor
Görüntüler Arnavutköy’den! Dere taştı, okul bahçesi sular altında kaldı

Görüntü Arnavutköy'den! Dere taştı, okul bahçesi sular altında kaldı
İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu

Yenilgilerin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük şok
Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı

1 yıllık ağrıların nedeni elle muayenede ortaya çıktı
Kaskosu olmayanlar üzülmesin! Sel hasarı için tazminat yolu

Selde aracı zarar görenler dikkat! Bilmediğiniz bir hakkınız var