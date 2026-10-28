Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya Tavşanlı'da motosiklet önce servise sonra otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Tavşanlı'da motosiklet önce servise sonra otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Tavşanlı'da motosikletin önce öğrenci servisine, ardından otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, motosikletin önce öğrenci servisine, ardından otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Durak Mahallesi Işıkveren Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Işıkveren Caddesi'nden Karaca Işıklı Kavşak istikametine seyir halinde olan E.K. idaresindeki 26 AAK 480 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı istikametten gelen öğrenci servisine çarpmamak için manevra yapan motosiklet, önce servise ardından da arkasından gelen M.B. yönetimindeki 43 AHH 223 plakalı otomobile çarparak sürüklendi. Kazada, motosiklet sürücüsü E.K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan H.Y. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir dönemin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş büyüdü: 12 yaşına geldi

Bir dönemin Çakıl Bebek’i Nisan'ın son hali ortaya çıktı
Bukele'nin tehdidine çete liderinden yanıt! Gerilim büyüyor

Devlet başkanı tehdit savurdu, çete lideri resmen meydan okudu

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyarı bu kez bakanlıktan geldi! İstanbul dahil 29 il için korkutan uyarı

Bu kez bakanlık devreye girdi! İstanbul dahil 29 il için kritik uyarı
Motosiklet sürücüsünün kahreden sonu! Geriye bu görüntüler kaldı

Kahreden son kör noktada geldi! Geriye bu görüntüler kaldı
Süper Lig'de 9 haftada 7 takım hoca değiştirdi

Bu lig bambaşka! 9 haftada olanlar inanılmaz
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı

Canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı
Bakan Ersoy duyurdu, tam 4 bin yıllık! Tunç Çağı'ndan günümüze kadar ulaştı

Bir adım attı, 4 bin yıllık iz bıraktı! İşte silinmeyen hatıra
Ünlü YouTuber'ın evine jandarma baskını! İçeriden çıkanlar şaşkına çevirdi

Ünlü YouTuber'ın evine jandarma baskını! Çıkanlar şaşkına çevrildi
Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç

Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç