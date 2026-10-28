Kütahya Tavşanlı'da motosiklet önce servise sonra otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, motosikletin önce öğrenci servisine, ardından otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Durak Mahallesi Işıkveren Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Işıkveren Caddesi'nden Karaca Işıklı Kavşak istikametine seyir halinde olan E.K. idaresindeki 26 AAK 480 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı istikametten gelen öğrenci servisine çarpmamak için manevra yapan motosiklet, önce servise ardından da arkasından gelen M.B. yönetimindeki 43 AHH 223 plakalı otomobile çarparak sürüklendi. Kazada, motosiklet sürücüsü E.K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan H.Y. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı