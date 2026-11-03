Kütahya Tavşanlı'da izinsiz kazıda 31 malzeme ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Kütahya Tavşanlı'da izinsiz kazıda 31 malzeme ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ovacık köyü mevkiinde izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik operasyonda 1 yeraltı arama ve tespit cihazı ile 31 kazı malzemesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda yeraltı arama cihazı ve 31 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Tavşanlı ilçesine bağlı Ovacık köyü mevkiinde izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 adet yeraltı arama ve tespit cihazı ile 31 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.