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Kütahya Tavşanlı'da hayvan nakli denetimleri emniyet güçleriyle sürecek

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Kütahya Tavşanlı'da hayvan nakli denetimleri emniyet güçleriyle sürecek
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hayvan sağlığı ve kayıt dışı hayvan hareketlerini önlemek için emniyet güçleriyle yol denetimi yapıldı. Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle yapılan denetimlerin mevzuata uygun nakil için süreceği belirtildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, hayvan sağlığı ve refahını korumak, kayıt dışı hayvan hareketlerini önlemek amacıyla emniyet güçlerinin katılımıyla yol denetimi gerçekleştirildi.

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile emniyet güçleri tarafından hayvan nakillerine yönelik yol kontrolleri yapıldı. Denetimlerde, hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması, hayvan sağlığı ve refahının korunması ve kayıt dışı hayvan sevkiyatlarının önlenmesi amaçlanıyor. Yetkililer, hayvan sağlığının korunması ve mevzuata uygun hayvan naklinin sağlanması amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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