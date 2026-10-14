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Kütahya Tavşanlı'da bariyerlere çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı

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Kütahya Tavşanlı'da bariyerlere çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 12. kilometresinde Tavşanlı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan Tavşanlı yönüne seyir halinde olan M.M.Y. idaresindeki 26 ABE 244 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken, yaralanan sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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