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Kütahya Simav'da 3 ayrı operasyonda 45 kaçak telefon ele geçirildi

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Kütahya Simav'da 3 ayrı operasyonda 45 kaçak telefon ele geçirildi
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Kütahya'nın Simav ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan 3 ayrı operasyonda, gümrüklendirilmiş değeri 1 milyon 600 bin TL olan 45 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 600 bin TL olan 45 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Simav ilçesinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, toplam gümrüklendirilmiş değeri 1 milyon 600 bin TL olan 45 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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