Kütahya'nın Simav İlçesinde 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Kütahya'nın Simav ilçesinde gerçekleşen 4.2 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 15.51'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 12,55 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa