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Kütahya İl Emniyet Müdürü Tandoğan, göreve başladıktan sonra Vali Işın'ı ziyaret etti

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Kütahya İl Emniyet Müdürü Tandoğan, göreve başladıktan sonra Vali Işın'ı ziyaret etti
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atanan Kütahya İl Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan, görevine başladı. Tandoğan, Kütahya Valisi Musa Işın'ı ziyaret etti; ziyarette güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Arif Hakan Tandoğan, görevine başladı.

Görevine başlayan İl Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan, Kütahya Valisi Musa Işın'ı makamında ziyaret etti. Vali Musa Işın, İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan ve görevine başlayan Tandoğan'ı valilik makamında kabul etti.

Ziyarette Vali Işın ile Emniyet Müdürü Tandoğan'ın kentte yürütülecek güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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