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Kütahya HEM, deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik üretimler yapıyor

3. Sayfa Haberleri

Kütahya HEM, deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik üretimler yapıyor

Kütahya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (HEM) tarafından açılan kurslardaki usta öğretici ve kursiyerler, deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik üretimlere devam ediyor.

Kütahya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (HEM) tarafından açılan kurslardaki usta öğretici ve kursiyerler, deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik üretimlere devam ediyor.

Kütahya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce merkez binasında ve mahallelerde açılan kurslarda usta öğretici ve kursiyerler omuz omuza vererek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Oğuzhan Yıldız ile idareciler Ahmet Özçelik, Nurhayat Başbunar, Tolgahan Çobanoğlu ve Serkan Kürşat Karakaş öncülüğünde deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik üretimler aralıksız devam ediyor. - KÜTAHYA

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Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Oğuzhan Yıldız Ahmet Özçelik Kütahya 3. Sayfa Haberler

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