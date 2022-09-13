Kütahya haberleri: Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kütahya haberine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı ilçesi Balıkesir kavşağı ile Tepecik beldesi arasındaki yeni yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O. K. (47) sevk ve idaresindeki 43 U 7227 plakalı tır Emet-Tunçbilek istikametinde seyir halindeyken Tavşanlı-Balıkesir istikametinden gelen E. D. (35) sevk ve idaresindeki 26 NT 723 plakalı otomobil ile kavşakta çarpışması sonucu yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Kazada sürücü E.D. yaralandı. Yaralı sürücü E.D., 112 Acil servis tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne ardından da Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

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