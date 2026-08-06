Haberler

Kütahya'da Uyuşturucuyla Mücadelede Bilinçlendirme Eğitimleri Sürüyor

Kütahya'da Uyuşturucuyla Mücadelede Bilinçlendirme Eğitimleri Sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında NARKO Rehber, NARKO Gençlik ve En İyi Narkotik Polisi: Anne projeleriyle eğitim programları düzenledi. Uyuşturucunun fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileri, bağımlılık belirtileri ve erken farkındalığın önemi anlatılırken, ailelerin ve gençlerin rolü vurgulandı. Bilinçlendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında toplumun bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) ekipleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında, NARKO Rehber, NARKO Gençlik ve En İyi Narkotik Polisi: Anne projeleri çerçevesinde çeşitli eğitim programları düzenlendi. Eğitimlerde katılımcılara uyuşturucu maddelerin bireyler ve toplum üzerindeki fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileri hakkında bilgi verilirken, bağımlılıkla mücadelenin önemi, erken farkındalığın hayat kurtarıcı rolü ve şüpheli durumların vakit kaybetmeden güvenlik birimlerine bildirilmesinin önemi anlatıldı.

Narkotik ekipleri, özellikle ailelerin, gençlerin ve eğitim camiasının bağımlılıkla mücadelede üstlendiği kritik role dikkat çekerek, uyuşturucu kullanımının önlenmesinde bilinçli bireylerin ve güçlü aile yapısının en önemli koruyucu unsur olduğunu vurguladı.

Eğitim programlarında ayrıca katılımcılara, uyuşturucu madde kullanımına ilişkin risk faktörleri, bağımlılık belirtileri, gençlerin korunmasına yönelik alınabilecek önlemler ve şüpheli durumlarda izlenmesi gereken yöntemler hakkında da kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekilerek, bilinçlendirme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, "Uyuşturucuyla mücadelede en güçlü yöntem; bilinçli bireyler, duyarlı aileler ve güçlü toplumsal dayanışmadır. Bu anlayış doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğümüz, toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşın galibi petrol devleri oldu! Dakikada 700 bin dolar kazandılar

Ne İran ne de ABD! Aylardır süren savaşın kazananı onlar oldu
Trump'ı taşıyan helikopterde ölüm tehlikesi! Ramak kala kurtuldu

Trump ölümle burun buruna geldi
Zam sonrası emekli promosyonları güncellendi! Ödemeler 32 bin TL'ye kadar çıkıyor

Zam sonrası güncellendi! Ödemeler 32 bin TL'ye kadar çıkıyor

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump küçük çocuğu son anda kurtardı! Biden göndermesi etkinliğe damga vurdu

Sahnede olay görüntü! Sarf ettiği cümle etkinliğe damga vurdu
Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Bu görüntünün faturası ağır oldu!
KKTC’yi aşırı sıcaklar vurdu! Öğle saatlerinde çalışmak yasaklandı

KKTC'den görüşmemiş karar! İlk kez uygulanacak
Yol verme tartışmasında inanılmaz magandalık! Testereyle dehşet saçtı

Böyle magandalık görülmedi! Bunla saldırdı
Bu iddia Trump'ın başına bela oldu: Ülkeyi karıştıran söylentilere bakın ne cevap verdi

Ülkeyi karıştıran iddiaya bakın ne cevap verdi
11 kadını öldüren seri katilden şaşırtan talep: Beni cepheye gönderin

11 kadını öldürdü, şimdi cepheye gitmek istiyor
Biri bu saçma geleneği bitirsin! Damat, en mutlu gününde öfkeden deliye döndü

Bu saçma gelenek bitsin! Damat, en mutlu gününde öfkeden deliye döndü