Kütahya Emniyeti, Güvenli Hayat İçin Bilgilendirme Faaliyetlerini Sürdürüyor

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, "Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek" hedefiyle bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

ÇOGEP Projesi kapsamında il genelinde işyerleri, semt pazarları ve bazı mahallelerde vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı. " Dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, hırsızlık ve sahte para" konularında uyarılar yapılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Ayrıca güvenli yaşam alanları oluşturulması amacıyla muhtarlar ziyaret edilerek, suç ve suç oluşum alanları üzerine görüşmeler gerçekleştirildi. Hırsızlık ve dolandırıcılık konularında muhtarlara bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan ÇOGEP "Dumlupınar'da Parlayan Yıldızlar" Projesi kapsamında açılacak Lisans Edindirme Kursları için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak bilgi paylaşımında bulunuldu. - KÜTAHYA