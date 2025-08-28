Kütahya Emniyeti, Güvenli Hayat İçin Bilgilendirme Faaliyetlerini Sürdürüyor

Kütahya Emniyeti, Güvenli Hayat İçin Bilgilendirme Faaliyetlerini Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, 'Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek' hedefiyle dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para konularında bilgilendirme çalışmaları yürütüyor. Semt pazarları ve mahallelerdeki vatandaşlara broşürler dağıtılırken, muhtarlarla da güvenli yaşam alanları oluşturmak amacıyla görüşmeler yapıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, "Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek" hedefiyle bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

ÇOGEP Projesi kapsamında il genelinde işyerleri, semt pazarları ve bazı mahallelerde vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı. " Dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, hırsızlık ve sahte para" konularında uyarılar yapılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Ayrıca güvenli yaşam alanları oluşturulması amacıyla muhtarlar ziyaret edilerek, suç ve suç oluşum alanları üzerine görüşmeler gerçekleştirildi. Hırsızlık ve dolandırıcılık konularında muhtarlara bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan ÇOGEP "Dumlupınar'da Parlayan Yıldızlar" Projesi kapsamında açılacak Lisans Edindirme Kursları için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak bilgi paylaşımında bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aile krizi silahlı tehdide dönüştü! Özcan Deniz evinde dehşeti yaşadı

Özcan Deniz'in evine silahlı baskın! Dehşeti yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem: 'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

"Bilmeden kullandım" devri bitiyor! 1 Ekim'den sonra bunu yapan yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.