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Kütahya Emet'te çıkan yangında ahşap ev tamamen yandı, 1 traktör de zarar gördü

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Kütahya Emet'te çıkan yangında ahşap ev tamamen yandı, 1 traktör de zarar gördü
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Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Doğanlar köyünde çıkan yangında ahşap bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında evde bulunan 1 traktör ve ev eşyaları zarar görürken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Doğanlar köyünde çıkan yangında ahşap bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında evde bulunan traktör ve eşyalar da zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Emet ilçesine bağlı Doğanlar Köyü'nde bulunan ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine Emet İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 3 araç olay yerine sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Hisarcık İtfaiyesi, Emet Bor İtfaiyesi ve Emet Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, uzun süren soğutma çalışmalarının ardından alevler tamamen söndürüldü. Yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, evde bulunan 1 traktör ve ev eşyaları da zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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