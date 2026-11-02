Kütahya Domaniç'te yaban domuzuna çarpan otomobilde hasar oluştu, sürücü yara almadı

Kütahya Domaniç'te yaban domuzuna çarpan otomobilde hasar oluştu, sürücü yara almadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gece saatlerinde Tavşanlı kara yolu üzerindeki Çokköy yolunda bir otomobil, yola aniden çıkan yaban domuzuna çarptı. Sürücü yara almazken otomobilde maddi hasar oluştu, yaban domuzu telef oldu.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde aniden otomobilin önüne çıkan yaban domuzu trafik kazasına sebep oldu. Kazada sürücü yara almazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Tavşanlı kara yolu üzerindeki Çokköy yolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken aniden yola çıkan yaban domuzuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluştu. Sürücü M.Ç. yara almazken, yaban domuzu telef oldu.