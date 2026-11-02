Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya Domaniç'te yaban domuzuna çarpan otomobilde hasar oluştu, sürücü yara almadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Domaniç'te yaban domuzuna çarpan otomobilde hasar oluştu, sürücü yara almadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gece saatlerinde Tavşanlı kara yolu üzerindeki Çokköy yolunda bir otomobil, yola aniden çıkan yaban domuzuna çarptı. Sürücü yara almazken otomobilde maddi hasar oluştu, yaban domuzu telef oldu.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde aniden otomobilin önüne çıkan yaban domuzu trafik kazasına sebep oldu. Kazada sürücü yara almazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Tavşanlı kara yolu üzerindeki Çokköy yolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken aniden yola çıkan yaban domuzuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluştu. Sürücü M.Ç. yara almazken, yaban domuzu telef oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'de özel jet yerleşim bölgesine düştü! 9 kişi hayatını kaybetti

Özel jet şehrin göbeğine füze gibi düştü! 9 kişi hayatını kaybetti

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de seçim bitti, kavga başladı! Eisenkot'tan Netanyahu'ya sert suçlama

İsrail'de seçim bitti, kavga başladı
Donald Trump’ın mitingde çıkardığı tuhaf sesler dikkat çekti

İyi misin Trump? Çıkardığı sesler mitinge damga vurdu
Şehidimize ettiği hakaretler infial yaratan şüpheli tutuklandı

Suçu çok ağırdı, gereği yapıldı: Hak ettiği yere gönderildi

Babacan 173 milyar dolarlık kayba dikkat çekti! 4 maddelik çağrı

Babacan'dan dikkat çeken çıkış: Gözümüzün önünde eriyor
Yüzde 80 indirim yalan çıktı! Bakanlıktan milyonluk ceza

Bakanlık indirim yalanını yutmadı! İnternet sitesine milyonluk ceza
Sahte kanser ilacı operasyonu! 11 ilde 650 milyon liralık vurgun

Hastaların hayatıyla oynayanlara operasyon! Rakam dudak uçuklattı
İngiltere'de Filistin'e destek eylemlerinde 4 bin 200 gözaltı

İngiltere'de ortalık karıştı! 325 kişiye gözaltı