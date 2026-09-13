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Kütahya’daki orman yangını büyümeden söndürüldü: Bir dönüm alan zarar gördü

Kütahya’daki orman yangını büyümeden söndürüldü: Bir dönüm alan zarar gördü
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Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Kozluca köyü Tümçam Mevkii’nde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Kozluca köyü Tümçam Mevkii'nde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına, Domaniç Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 adet ilk müdahale aracı, 3 adet arazöz ve 1 adet su ikmal aracının yanı sıra itfaiye ekiplerine ait 2 araçla müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, alevlerin yeniden etkili olmaması için bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangında yaklaşık 1 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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