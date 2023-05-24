Kütahya'da Yunus Timlerince bir şahsın üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında, 0.60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında, 0.60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M. T. (25) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 0.60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA