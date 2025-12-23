Kütahya'da yüksek kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Kütahya'da bir apartmanın yüksek katından düşen adam hayatını kaybetti.

Olay, 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Turgut Gündüz Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmandan bir şahsın düştüğünü fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, bina önünde bulunan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, hayatını kaybeden kişinin Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden Samet Erkul (33) olduğu belirlendi. İlk incelemelere göre Erkul'un, apartmanın 10'uncu katında yer alan merdiven boşluğundaki bir pencereden düştüğü değerlendiriliyor.

Yaklaşık 35 metre yükseklikten düştüğü belirtilen Erkul'un cenazesi, olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri intihar şüphesini değerlendiriyor.