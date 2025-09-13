Kütahya'da yol kontrolünde görevli jandarma uzman çavuş şehit oldu

Kütahya'nın Çavdarhisar yolu 35. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında yol kontrolü yapan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil (26) şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre, Abdullah D. yönetimindeki 43 ABU 899 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Takla atan araç, yol kontrolü yapan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil'e çarpıp sürükledikten sonra şarampole devrildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yeşil'in şehit olduğunu belirledi. Kazada otomobil sürücüsü Abdullah D. ile eşi ve çocuğu da yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şehidin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in yarın memleketi Manisa'da toprağa verileceği öğrenildi. - KÜTAHYA