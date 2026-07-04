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Kütahya'da yıldırım düşen çatıda yangın çıktı

Kütahya'da yıldırım düşen çatıda yangın çıktı
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Kütahya'da bir apartmanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, can kaybı yaşanmadı.

Kütahya'da yıldırımın isabet ettiği apartmanın çatısında yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın ardından çatıda yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri apartmanda bulunan vatandaşları kısa sürede tahliye etti. İtfaiye ekibi de merdiven boşluğunu kullanarak çatı katına ulaştı. Ekibin müdahalesi sonucu yangın çevredeki bölümlere sıçramadan söndürüldü.

Mahallede kısa süreli panik yaşandı

Yangının çıktığını gören çevre sakinleri sokağa çıkarken, olay mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Ekiplerin çalışmasını vatandaşlar da merakla takip etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, apartmanın çatı kısmında maddi hasar oluştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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