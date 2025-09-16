Kütahya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Simav ilçesinde düzenlediği operasyonda 406 gram kubar esrar, 7 kök kenevir, 12 litre sahte alkollü içki ve çeşitli kaçak malzemeler ele geçirdi. Bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda Simav ilçesinde önemli bir operasyona imza attı.
Gerçekleştirilen operasyonda; 406 gram kubar esrar, 7 kök kenevir, 12 litre sahte/kaçak alkollü içki, 15 litre etil alkol, 6 adet aroma verici kit, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili bağlantısı bulunan 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa