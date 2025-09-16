Haberler

Kütahya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Kütahya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Simav ilçesinde düzenlediği operasyonda 406 gram kubar esrar, 7 kök kenevir, 12 litre sahte alkollü içki ve çeşitli kaçak malzemeler ele geçirdi. Bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda Simav ilçesinde önemli bir operasyona imza attı.

Gerçekleştirilen operasyonda; 406 gram kubar esrar, 7 kök kenevir, 12 litre sahte/kaçak alkollü içki, 15 litre etil alkol, 6 adet aroma verici kit, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili bağlantısı bulunan 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa'da manipülasyon iddiası! Ünlü ekonomist Işık Ökte dahil 14 şüpheli gözaltında

Borsa'da manipülasyon iddiası! Ünlü ekonomist de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.