Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalanan ve haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılıp mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilen M. S, R. Ö, S. Ö, H. T, A. E, M. B, O. S ve A. Ç isimli şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, A. E. ve M. B. isimli şahıslar işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kütahya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title