Kütahya'da uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalanan ve haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılıp mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilen M. S, R. Ö, S. Ö, H. T, A. E, M. B, O. S ve A. Ç isimli şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, A. E. ve M. B. isimli şahıslar işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KÜTAHYA