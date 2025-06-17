Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama

Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama
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Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Yapılan operasyonda 64 bin içimlik bonzai maddesi ele geçirildi.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde Kütahya'ya uyuşturucu getiren araç tespit edilerek durduruldu. Araçta yapılan aramada, 10 parça halinde yaklaşık 64 bin içimlik kağıda emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden M.T ve F.T emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Z.T adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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