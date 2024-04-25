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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

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Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il girişinde durdurulan kiralık araçta uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il girişinde şüphe üzerine durdurulan kiralık araçta bulunan ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan ortaklaşa çalışmalar sonucu kiralık araç il girişinde şüphe üzerine durduruldu ve araç içerisindeki şahıslardan E.B.(28) isimli şahsın üzerinden 33,90 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kütahya Narkotik Suçlar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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