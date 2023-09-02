Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıstan Bonzai ve Metamfetamin Ele Geçirildi

Kütahya'nın Evliya Çelebi Mahallesi'nde bekçiler tarafından yapılan uygulamada bir şahıstan bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da bekçiler tarafından bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bekçiler tarafından Evliya Çelebi Mahallesi üzerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yapılan uygulamada G.B. (26) isimli şahıstan, 3.59 gram bonzai,1.83 gram 4 ayrı paket içerisinde metamfetamin ve 10 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA