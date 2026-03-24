Gediz'de uyuşturucu operasyonu, 2 tutuklama

Kütahya'nın Gediz ilçesinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu maddeler ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağına dair alınan hassas bir ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli aracı izlemeye alan ekipler, operasyon düzenledi. Emniyet birimleri, T.Ö. (32) ve E.B. (26) isimli şahısların bulunduğu aracı Gediz OSB - Fırdan Köyü yol ayrımında durdurdu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan adli aramada; 3 adet A4 kağıdına emdirilmiş (sentetik kannabinoid türevi) uyuşturucu madde, bir miktar farklı türde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonun ardından polis ekiplerince gözaltına alınan T.Ö. ve E.B., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan iki şüpheli, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçlamasıyla tutuklanarak Cezaevi'ne gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın titizlikle devam ettiği öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
