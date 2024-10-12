Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altıntaş ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Yalnızsaray-Üçhöyük köy yolu üzerinde durdurulan şüpheli araç içerisinde yapılan aramada, 26 gram metamfetamin ve 64 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA