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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde jandarma ekipleri, yaptıkları uyuşturucu operasyonunda bir araçta 26 gram metamfetamin ve 64 adet sentetik ecza ele geçirerek sürücüsünü tutukladı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altıntaş ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Yalnızsaray-Üçhöyük köy yolu üzerinde durdurulan şüpheli araç içerisinde yapılan aramada, 26 gram metamfetamin ve 64 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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