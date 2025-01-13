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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
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Kütahya'da durdurulan iki araçta 5 kilo 780 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Kütahya'da uygulama noktasında durdurulan 2 araçta 5 kilo 780 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan iki aracın ve M.N, F.Ç ve H.Ç isimli şahısların yapılan kontrollerinde, 17 parça halinde, toplam 5 kilo 780 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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