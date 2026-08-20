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Kütahya'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 56 Bin İçimlik Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Kütahya'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 56 Bin İçimlik Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi
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Kütahya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 56 bin içimlik sentetik kannabinoid ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 56 bin içimlik sentetik kannabinoid ele geçirilirken olayla ilgili yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda gerçekleştirilen aramalarda, 23 parça halinde yaklaşık 56 bin içimlik sentetik kannabinoid, 6 gram A.M. sentetik kannabinoid ham maddesi, 3 adet sentetik ecza, uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen 4 adet aseton ve 2 adet makas ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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