Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonlarında 7 Kişi Yakalandı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonlarında 7 Kişi Yakalandı
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Kütahya'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı, 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda 397 gram metamfetamin, 4,66 gram sentetik kannabinoid ve 22 ecstasy ele geçirildi.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 6'sı tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilde uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde C.K., H.İ.Ç., H.Ç., Z.K., İ.T ve S.K. isimli şahısların Kütahya'ya uyuşturucu madde getirip satacağı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından şahısların takibi yapılarak yakalandı. Operasyonda, 397 gram metamfetamin, 4,66 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 22 adet ecstasy ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan S.K. yapılan işlemler akabinde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli ise tutuklandı.

Ekipler tarafından yapılan ikinci operasyonda Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceğinden şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 2 bin 580 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.B. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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