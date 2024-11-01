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Kütahya'da Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Kütahya'da Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı
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Kütahya'da polisin şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yaptığı kontrollerde, üzerinde 25 adet sentetik ecza hap bulunan S.A. isimli şahıs gözaltına alındı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kütahya'da polisin şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yaptığı kontrollerde üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Çaldıran Sokak üzerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde, S.A.(28) isimli şahsın üzerinden 25 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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