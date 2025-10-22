Haberler

Kütahya'da Tohum Makinesine Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Eynegazi köyünde dedesiyle tarla eke giden 9 yaşındaki Hüseyin Başkan, dengesini kaybederek tohum makinesine düştü. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kütahya'nın Eynegazi köyünde dedesiyle birlikte tarlaya giden çocuk, tohum makinesine düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dedesiyle tarlada çalışan Kütahya Emine Aroğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Hüseyin Başkan, dengesini kaybederek traktöre bağlı ekim mibzerin (tohum makinesi) üzerine düştü.
Küçük çocuk, yakınları tarafından makineden çıkarılarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hüseyin Başkan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
