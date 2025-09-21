Kütahya'da Trafik Kazasında Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde motosikletiyle giderken ters şeride giren karavanla çarpışan polis memuru yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, motosiklet tutkunu olduğu öğrenilen polis memuru Samet Ter (36), 43 AEA 618 plakalı motosikletiyle Gediz-Altıntaş karayolunda seyir halindeyken ters şeritte ilerleyen A.K. idaresindeki 43 FA 041 plakalı karavanla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet yol kenarına devrilirken, ağır yaralanan polis memuru olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Samet Ter, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu'nun koruma polisi olan Samet Ter'in motosiklet grubuyla birlikte Murat Dağı'ndan döndüğü öğrenildi.

Kütahya Valisi Musa Işın yayımladığı taziye mesajında, "Simav Kaymakamlığı'nda görevli koruma polisi Samet Ter'in geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.