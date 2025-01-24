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Kütahya'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: İki Yaralı
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü Ramazan Çakır ve eşi Fetdane Çakır, hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da sürücüsünün virajı alamadığı otomobilin devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı Köyü Kayabaşı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 43 YD 360 plakalı araç, sürücüsünün virajı alamaması nedeniyle takla attı. Kazada araç sürücüsü Ramazan Çakır ve eşi Fetdane Çakır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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