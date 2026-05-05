Kütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında, Porsuk Çayı'na devrilen otomobildeki sürücü hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Kütahya'da otomobilin Porsuk Çayı'na devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücünün de hayatını kaybetmesiyle can kaybı 2'ye çıktı.

Kaza, 3 gün önce Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu'nun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan İsmet Başusta (65) idaresindeki 07 CGU 157 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkmıştı. Yol kenarındaki bariyerleri aşan araç, yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanarak Porsuk Çayı'na düşmüştü ve araçta yolcu olarak bulunan Emine Başusta'nın (63) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü İsmet Başusta ise ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ancak hastanede 3 gündür yaşam mücadelesi veren sürücü Başusta da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
