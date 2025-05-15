Kütahya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil sürücüsü kontrolü kaybederek kaza yaptı. Olayda 6 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücü M.S. yönetimindeki 43 UZ 582 plakalı otomobil, Emet Yolu Tepecik istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyonu sola çevirmesi sonucu kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Kazada araçta bulunan sürücü M.S. ile yolcular S.S., N.A., A. A., Y.S. ve A. A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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