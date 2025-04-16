Sırrı Süreyya Önder'in doktoru Prof. Sağbaş: Kızı yanına girdiğinde tepki verdi

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
Ömer Çelik çok defa uyarmış ama Önder hep aynı cevabı vermiş

Ömer Çelik çok defa uyarmış ama Önder hep aynı cevabı vermiş
Özel'i düşündürecek anket! CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı ilde AK Parti birinci oldu

CHP'nin son seçimde kazandığı büyükşehirde AK Parti birinci oldu
Aort anevrizması ile aort diseksiyonu aynı değil! Prof. Uğurlucan hayat kurtaran farkları açıkladı

Aort anevrizması ile diseksiyonunu aynı değil! İşte kritik farklar

Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Domaniç-Tavşanlı karayolunda iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'nın Domaniç- Tavşanlı karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Domaniç- Tavşanlı karayolu Muhacırlar Köyü mevkiinde, Tavşanlı istikametinden Domaniç yönüne gitmekte olan S.A. yönetimindeki 43 YD 389 plakalı araç ile aynı istikamette seyreden Z.T. idaresindeki 43 U 1425 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle aracında sıkışan sürücü Z.T., Domaniç İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Z.T. ile birlikte diğer yaralılar H.B. ve S.A., sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Domaniç Jandarma Komutanlığı kazayla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.