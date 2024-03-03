Kütahya'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kazada H.K. olay yerinde M.C. ve İ.C. Gediz Devlet Hastanesinde hayatlarını kaybettiler.

Kaza, Gediz-Uşak Karayolu Jandarma kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Ö. sevk ve idaresindeki 64 SB 010 plakalı aracı ile Uşak istikametinden Kütahya istikametine seyir halindeyken, Jandarma kavşağına geldiği sırada Gediz istikametinden Murat Dağı Yolu istikametine seyir halinde olan M.K. (75)idaresindeki 43 FA 911 plakalı araca yan tarafından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 43 FA 911 araç savrulurken, kazanın ihbar edilmesinin ardından kaza mahalline çok sayıda ambulans ve polis ekibi gönderildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında araçta yolcu olarak bulunan H.K. araçtan fırlayarak kaldırıma çarptığı ve olay yerinde öldüğü belirlendi. Yaralı olan M.C. ve İ.C.ve araç sürücüleri M.K. ve S.Ö. ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen M.C. ve İ.C. hayatını kaybetti. Yaralı şahısların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.