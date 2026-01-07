Hisarcık'ta otomobil ile motosiklete çarpıştı: 2 yaralı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücüler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, Hisarcık-Simav karayolu Bağlaryanı mevkiinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Osman G. yönetimindeki 43 PL 817 plakalı otomobil, Anahtar Parti Hisarcık İlçe Başkanı Aziz İnal idaresindeki 43 AGB 751 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.