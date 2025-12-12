Haberler

Tavşanlı'da orta refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Tavşanlı'da orta refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki ağaca çarparak durdu. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Olay anı cep telefonuna yansıdı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza anı cep telefonuna yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Hanımçeşme Mahallesi çevreyolu üzerindeki Adliye Işıklı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan Tavşanlı yönüne seyreden A.K. (45) yönetimindeki 07 ARZ 144 plakalı otomobil, kavşağa yaklaştığı sırada kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü A.K. ile yanındaki B.D. yaralandı. Araçta sıkıştığı yerden ekiplerce çıkarılan B.D. ile sürücü, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise parktaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Ceketinin altına hiçbir şey giymedi, dekoltesi dikkat çekti: Etkilenmemek elde değil

Ceketinin altına hiçbir şey giymedi, dekoltesi dikkat çekti
Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı

Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Türk-İş asgari ücret masasına oturmadı! Bakın gerekçeleri neymiş

Milyonları ilgilendiren toplantıya katılmadılar! Bakın gerekçe neymiş
title